30 млн за убийство и проверки в садике. Итоги дня в Свердловской области

Posted 18 мая 2021, 13:47
Published 18 мая 2021, 13:47
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
В месте комплексного благоустройства лесопарка «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле проведены работы по демонтажу плитки с парапетов и тротуаров. Также работники подрядчика вырубили деревья и выкорчевали пни. Зона была огорожена забором. Реконструкция участка в 35 гектаров пройдет в 2021–2022 годах и обойдется в 144 миллиона рублей.
Родившаяся в 1995 году в Ревде жительница Барселоны была через два года удочерена испанцами. Ей известны только имена родителей, Татьяна и Андрей Курпат. Также от приемных родителей девушка узнала, что она не единственный ребенок и у нее есть брат, который старше её. Уроженка Свердловской области решила найти родственников, но процесс осложняется тем, что она не знает языка. Ей помогает россиянка, также живущая в Испании. По версии девушки, семья могла переехать в Нижний Новгород.
30 миллионов рублей потребовала через гражданский иск мать убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной. По 10 миллионов она требует от каждого из обвиняемых по делу. По словам адвоката, сумма обусловлена полным отсутствием каких-либо действий со стороны подсудимых, направленных на то, чтобы сгладить вину. Юристы затрудняются утверждать, что суд удовлетворить такую сумму компенсации.
Представители Управления образования Нижнего Тагила пришли с проверкой в садик №124. Поводом стали жалобы родителей на поборы и грубости со стороны заведующей Светланы Бызовой. Сама женщина отказалась от комментариев. Представители Упро собрали претензии от родителей и сотрудников детского сада, но отметили, что юридисеских оснований для увольнения пока не видят. В образовательном учреждении продолжатся проверки.