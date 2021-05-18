30 млн за убийство и проверки в садике. Итоги дня в Свердловской области

Родившаяся в 1995 году в Ревде жительница Барселоны была через два года удочерена испанцами. Ей известны только имена родителей, Татьяна и Андрей Курпат. Также от приемных родителей девушка узнала, что она не единственный ребенок и у нее есть брат, который старше её. Уроженка Свердловской области решила найти родственников, но процесс осложняется тем, что она не знает языка. Ей помогает россиянка, также живущая в Испании. По версии девушки, семья могла переехать в Нижний Новгород.