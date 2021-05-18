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Posted 18 мая 2021, 11:47

Published 18 мая 2021, 11:47

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Прокуратура отменила уголовные дела СКР о живущем в темноте дедушке из Екатеринбурга

18 мая 2021, 11:47
Надзирающий прокурор отменил производство по уголовным делам Следственного комитета, возбужденным из-за темноты в квартире у пенсионера из Екатеринбурга.

СКР возбудил несколько уголовных дел для расследования и восстановления прав пенсионера из Екатеринбурге, в квартире которого недостаточная освещенность. Однако, надзирающий прокурор прекратил производство по ним, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Материалы дел были также изъяты прокуратурой и переданы на доследования в УФССП по Свердловской области. В СКР отметили, что с их стороны были предприняты все возможные меры для защиты прав гражданина, в том числе его приглашали на прием к руководству ведомством.

Напомним, 14 мая сообщалось, как мэрия Екатеринбурга отказала признать непригодной для проживания квартиру пенсионера из Екатеринбурга. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения освещенности квартиры. Суд обязал застройщика устранить нарушения, однако пенсионеру было предложено убрать сетки от комаров и переклеить обои. За свои права дедушка борется с 2012 года, когда напротив его дома была построена 18-этажка. Расстояние между зданиями составило 15 метров.

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#Происшествия#Новости УрФО#Прокуратура#Уголовное дело#Пенсионер#Квартира#СКР#Отмена#Екатеринбург
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