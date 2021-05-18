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Posted 18 мая 2021, 17:42

Published 18 мая 2021, 17:42

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Тушить лесные пожары в Тюменскую область отправятся свердловские спасатели

18 мая 2021, 17:42
Спасатели из Свердловской области отправятся в Тюменскую область для того, чтобы помочь потушить лесные пожары.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. Была сформирована аэромобильная группировка пожарных. Ночью 18 мая несколько десятков человек на самолете МЧС полетят в соседний регион, пишет Е1.

Отмечается, что в Свердловской области также сохраняется опасная пожароопасная обстановка. В связи с этим личный состав в регионе перешел на усиленный режим работы.

Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Лесной пожар#Тюменская область
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