Тушить лесные пожары в Тюменскую область отправятся свердловские спасатели

Posted 18 мая 2021, 17:42
Published 18 мая 2021, 17:42
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Данную информацию подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. Была сформирована аэромобильная группировка пожарных. Ночью 18 мая несколько десятков человек на самолете МЧС полетят в соседний регион, пишет Е1.
Отмечается, что в Свердловской области также сохраняется опасная пожароопасная обстановка. В связи с этим личный состав в регионе перешел на усиленный режим работы.
Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом.