Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания

Зарезавший трех человек у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания в больнице, куда он доставлен с ранением в области груди. Следователи пока не могут произвести допрос.

В данный момент подозреваемому оказывают помощь медики 23 городской больницы. По предварительной информации мужчина получил ножевое ранение. Уточняется, есть ли огнестрельное ранение, сообщает ТАСС. Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 34-летний житель Туринского района Свердловской области гражданин Кукушкин. Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, он уже был ранее судим, а в данный момент является безработным. Правоохранительные органы продолжают выяснять точные обстоятельства инцидента и устанавливают личности погибших. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Напомним, 17 мая мая зарезавший троих собутыльников мужчина из-за пьяного конфликта был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге. Материалы по теме Уголовное дело возбуждено после убийства трех человек в Екатеринбурге