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Posted 18 мая 2021, 03:31

Published 18 мая 2021, 03:31

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания

18 мая 2021, 03:31
Зарезавший трех человек у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания в больнице, куда он доставлен с ранением в области груди. Следователи пока не могут произвести допрос.

В данный момент подозреваемому оказывают помощь медики 23 городской больницы. По предварительной информации мужчина получил ножевое ранение. Уточняется, есть ли огнестрельное ранение, сообщает ТАСС.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 34-летний житель Туринского района Свердловской области гражданин Кукушкин. Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, он уже был ранее судим, а в данный момент является безработным.

Правоохранительные органы продолжают выяснять точные обстоятельства инцидента и устанавливают личности погибших.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, 17 мая мая зарезавший троих собутыльников мужчина из-за пьяного конфликта был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге.

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#Общество#Происшествия#Убийство#Екатеринбург
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