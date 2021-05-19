36 деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле

Posted 19 мая 2021, 12:45
Published 19 мая 2021, 12:45
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Согласно документам, на Газетной, 81а будет срублен клен, на Дружинина, 63 — рябина, на Черноисточинском шоссе 9/1 и 9/2 — две рябины и три ивы, на Октябрьском проспекте, 8 — рябина. Вырубкой займется ООО «Уралэкспо–НТ». Всего «под топор» пойдут восемь деревьев. Срок контроля по документу — 1 октября 2022 года.
Также разрешение отдельным постановлением было выдано на вырубку еще 28 деревьев. Больше всего насаждений ликвидируют у домов № 82-85 на улице Носова на ГГМ — там разрешили вырубку 17 тополей. Всего до 15 августа 2022 года срубят три сосны, четыре березы и 19 тополей.
Напомним, 28 апреля сообщалось, что в Нижнем Тагиле будут вырублены сотни деревьев и кустарников. На «Аллее рандеву» у медколледжа запланирована санитарная рубка 24 деревьев, в сквере за Дворцом культуры «Юбилейный» — более 40 зеленых насаждений, в том числе огромных тополей, которые представляют угрозу для горожан. В лесопарковой зоне «Пихтовые горы» планируется убрать порядка 70 деревьев и вывезти с территории более 500 стволов поваленных деревьев.