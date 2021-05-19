Превышение ПДК свинца и серы выявлено в Нижнем Тагиле в первом квартале 2021 года

Posted 19 мая 2021, 11:50
Published 19 мая 2021, 11:50
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Предельно-допустимая концентрация бенз (а)пирена была превышена в 3,9 раза. Замеры производились в 2,5 километрах от проходной «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле.
Предельно-допустимые концентрации формальдегида, сероводорода, свинца и фенола были зафиксированы на Вагонке, Красном Камне и на Тагилстрое. Разовые концентрации в Нижнем Тагиле превысили допустимые нормы по концентрации диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, взвешенных веществ, фенола, аммиака и цианистого водорода.
Были превышены среднесуточные концентрации бензола, ксилола, толуола и этилбензола, а также среднемесячные концентрации свинца и магния.
Среднесуточные и среднемесячные концентрации марганца, кадмия, меди, никеля, хрома, цинка и железа за данный период не превышали соответствующих значений ПДК.
В целом, в январе в Нижнем Тагиле уровень загрязнения атмосферного воздуха был оценен как повышенный (II категория).
Уровень загрязнения атмосферного воздуха возрос до высокого (III категория). В 5,1 раза были превышены стандартные индексы бенз (а)пирена. Также наблюдались превышения ПДК этилбензола (максимальная разовая концентрация превысила норму в 4,8 раза).
Зафиксировано превышение минимальной разовой концентрация формальдегида, сероводорода и бензола.
Разовые концентрации диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, взвешенных веществ, фенола, аммиака и цианистого водорода, среднесуточные концентрации ксилола и толуола, а также среднесуточные и среднемесячные концентрации тяжёлых металлов за данный период не превышали соответствующих значений ПДК в Нижнем Тагиле.
В марте 2021 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного остался высоким (III категория). Концентрация в воздухе Нижнего Тагила бенз (а)пирена в 5,1 раз превысила предельно-допустимые значения.
Выявлены разовые превышения ПДК формальдегида, этилбензола, сероводорода, диоксида серы и фенола.
Разовые концентрации диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, взвешенных веществ, аммиака и цианистого водорода, среднесуточные концентрации бензола, ксилола и толуола не были превышены в Нижнем Тагиле в марте.
Самым крупным загрязнителем является Нижнетагильский металлургический комбинат. На его выбросы приходится 57,16% от общего количества всех предприятий города. Он расположен в Тагилстроевском районе, где на расстоянии менее километра находятся жилые дома.
Высокогорский горнообогатительный комбинат является следующим по величине «поставщиком» загрязнений. Расстояние от Лебяжинского аглоцеха до ближайшего жилого дома составляет около 1,7 километра.
На третьем месте располагается Уралвагонзавод. Ближайший дом от главной проходной предприятия располагается всего в 210 метрах.
Химический завод «Планта» и «Уралхимпласт» также несут опасность для экологии и занимают четвертую и пятую строчку по количеству выбросов.
В тройку веществ, которых больше всего выбрасывают в атмосферу предприятия Нижнего Тагила, входят оксид углерода (четвертый класс опасности), диоксид азота (третий класс опасности) и диоксид серы (третий класс опасности). Все они несут в себе опасность для здоровья человека.
Также в воздухе периодически присутствуют десятки опасных веществ.
Напомним, 17 июня 2020 года редакция TagilCity.ru составила ТОП-20 веществ, загрязняющих воздух Нижнего Тагила. В перечне приведены статистические данные по количеству выбросов и о вреде, который вещества могут нанести здоровью.