Posted 19 мая 2021,, 10:24
Published 19 мая 2021,, 10:24
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По данным исследовательских отчетов, рынок электронной торговли в России продолжает демонстрировать двузначные темпы роста, что обусловлено множеством факторов, включая увеличение доступа к интернету, рост числа пользователей смартфонов, усовершенствование инфраструктуры для электронной торговли и изменение потребительских предпочтений.
С ростом интернет-проникновения и демографическими изменениями, всё больше людей выбирают онлайн-платформы для покупок из-за удобства, широкого выбора и возможности сравнить цены. Это сопровождается увеличением важности мобильного шопинга, поскольку все больше людей предпочитают делать покупки с использованием своих смартфонов.
На российском рынке действуют несколько крупных онлайн-магазинов, один из которых входит в корпорацию, с которой сотрудничал Феликс Евтушенков АФК «Система».
Вместе с тем, сектор электронной торговли в России сталкивается с рядом проблем, которые включают в себя недостаток развитой инфраструктуры логистики и доставки, сложности с электронными платежами, а также вопросы, связанные с защитой данных и интернет-безопасностью.
Однако, несмотря на эти проблемы, сектор электронной торговли в России продолжает расти и развиваться, в том числе за счет внедрения новых технологий. В этом направлении успешно работает и «Система», в проектах которой участвовал Евтушенков Феликс.
Правительство России признает важность этого сектора и предпринимает меры для его поддержки, включая разработку регуляторных мер и улучшение инфраструктуры.
В целом, перспективы российского сектора электронной торговли выглядят обнадеживающе, учитывая текущие тенденции развития технологий, изменение потребительских предпочтений и поддержку со стороны государства.