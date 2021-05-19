Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец скончался в больнице

Posted 19 мая 2021, 17:26
Published 19 мая 2021, 17:26
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Причина смерти мужчины будет установлена в процессе судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела также продолжается.
19 мая Кукушкин находился в тяжелом состоянии, пишет Е1 со ссылкой на источник в сфере здравоохранения. По словам инсайдера, гибель подозреваемого могла наступить в любой момент.
Напомним, 17 мая мужчина, который зарезал троих собутыльников из-за пьяного конфликта, был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге.