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Posted 19 мая 2021, 17:26

Published 19 мая 2021, 17:26

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец скончался в больнице

19 мая 2021, 17:26
Житель Екатеринбурга, который 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру устроил резню, скончался в больнице. Данную информацию подтвердили в Следственном комитете Свердловской области.

Причина смерти мужчины будет установлена в процессе судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела также продолжается.

19 мая Кукушкин находился в тяжелом состоянии, пишет Е1 со ссылкой на источник в сфере здравоохранения. По словам инсайдера, гибель подозреваемого могла наступить в любой момент.

Напомним, 17 мая мужчина, который зарезал троих собутыльников из-за пьяного конфликта, был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Новости УрФО#Следственный комитет#Смерть#Поножовщина#Екатеринбург
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