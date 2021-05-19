В правила благоустройства территории Нижнего Тагила внесены изменения

Кроме того, полностью в новой редакции была утверждена статья 14, где подробно описывается порядок проведения земляных работ на территории города и сельских населенных пунктов. Документ дополнен статьей 28 «Требования к размещению сооружений связи — антенных опор, мачт, башен». Правила благоустройства направлены на сохранение эстетического вида городского ландшафта, а также улучшение инфраструктуры муниципалитета, отметили в администрации Нижнего Тагила.