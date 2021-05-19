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Posted 19 мая 2021, 09:48

Published 19 мая 2021, 09:48

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Здание бывшего «Тагилбанка» вновь выставлено на торги

19 мая 2021, 09:48
Здание обанкротившегося «Тагилбанка» на улице Ломоносова общей площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров вновь выставлено на торги.

На данный момент стоимость нежилого десятиэтажного здания «Тагилбанка» площадью 8,5 тысяч квадратных метров, а также земельный участок площадью 6,7 тысяч квадратных метров по адресу: Нижний Тагил, улица Ломоносова, 2А оцениваются в 69 миллионов рублей.

Также на торги выставлено еще одно двухэтажное помещение площадью 206 квадратных метров на улице Тагильская, 35.

Кроме того, на торги выставлены два автомобиля банка «Есаул», наборы офисной и мягкой мебели, сортировщики банкнот, принтер и порядка двух десятков банкоматов.

Торги пройдут с 24 июня по 1 сентября 2021 года, каждый месяц размер цены продажи лотов от начальной цены будет снижаться.

Напомним, в мае 2020 года в Нижнем Тагиле на аукционе продано три помещения, принадлежащих обанкротившемуся «Тагилбанку». Главный офис банка площадью 8,5 тысяч квадратных метров является самым дорогим имуществом, год назад он оценивался в более, чем 300 миллионов рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Торги#Тагилбанк
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