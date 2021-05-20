Многодетная тагильчанка отсудила у Центра занятости населения право на пособия

Posted 20 мая 2021, 13:53
Published 20 мая 2021, 13:53
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
До конца лета 2019 года тагильчанка работала в одном из супермаркетов, но затем уволилась и организовала благотворительный фонд в Новоасбесте, пишет АН «Между строк».
Центр занятости населения снял женщину с учета и лишил пособия по безработице. Кроме того, от многодетной матери потребовали вернуть ранее выплаченные средства. Такие действия аргументировались тем, что став директором фонда, женщина стала самозанятой и ей не положены социальные выплаты.
Жительница Нижнего Тагила обратилась в суд Ленинского района, однако там подтвердили правоту Центра занятости населения. Тогда женщина подала апелляцию.
В Свердловском областном суде не согласились с выводами судей из Ленинского районного суда и признали за женщиной право на получение пособий.
Напомним, 20 апреля сообщалось, как женщина из Сыктывкара лишилась пособий из-за комментария в социальных сетях. На 46-летнюю жительницу было заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280 УК РФ «О призывах к терроризму и экстремизму». В социальной сети «ВКонтакте» за 2018–2020 годы она прокомментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности и освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. Правоохранительными органами были выдвинуты обвинения за неприязнь к чиновникам и президенту РФ.