Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области

Posted 20 мая 2021, 16:04
Published 20 мая 2021, 16:04
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Таким образом, 20 мая с 20.00 в регионе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосфере. Предупреждение актуально до 25 мая 20.00. Объявлено НМУ первой степени опасности.
По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, смог был вызван антициклоном. Он задерживает вредные выбросы предприятий и дым от пожаров, пишет «Областная газета».
Напомним, в западной части Свердловской области выпал град размером с куриное яйцо. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.