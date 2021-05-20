В тагильском ГИБДД массово наказывают водителей после закрытия моста на Циолковского

Posted 20 мая 2021, 02:15
Published 20 мая 2021, 02:15
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
В редакцию обратились тагильчане, которым грозит лишение водительского удостоверения. После закрытия моста на улице Циолковского, на участках дорог на улицах Кушвинская и Бондина начали дежурить экипажи ДПС. Однако, по словам тагильских водителей, действия инспекторов были направлены не на организацию дорожного движения, а на отлов нарушителей, которые не заметили установленных знаков или не знали об изменениях.
Меня остановили вечером 12 мая. Я выехала с прилегающей территории дома № 91 на улице Садовая и повернула на Бондина. Патрульный автомобиль стоял у ТЦ «Райт». Вместе со мной ехали еще несколько автомобилей, водители забирали детей с тренировки и направлялись домой, их также остановили, рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Девушке сообщили, что с 12 мая на улице организованно одностороннее движение. В связи с этим были выставлены дорожные знаки и водитель выехала под знак «кирпич». Инспектор уточнил, что информация об изменения схемы движения была оглашена в средствах массовой информации и заявил тагильчанке, что в его обязанности не входит предупреждать водителей в течение всего дня, рассказывает собеседница редакции.
В результате в отношении жительницы Нижнего Тагила был составлен административный материал по части 3 статьи 12.6 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Дело будет рассматривать суд. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев.
В суде мне скажут, лишат меня прав или выпишут штраф. Надеюсь, конечно, на штраф. У меня за 12 лет стажа только одно нарушение ПДД, поделилась девушка.
Об аналогичной ситуации рассказала еще одна тагильчанка. Её муж возвращался с работы в темное время суток и не заметил запрещающий знак. На мужчину был составлен аналогичный протокол об административном правонарушении.
Можно было бы поставить какой-то желтый щит, которой оповещал бы людей, что в связи с ремонтом изменена схема движения, как это делается обычно при временном изменении движения транспортных средств. На иждивении у мужа я, после тяжелой операции, и несовершеннолетний ребенок, рассказала читательница TagilCity.ru
В новости на сайте администрации города 15 мая значится как дата изменения движения на одностороннее на улицах Кушвинская и Бондина, хотя массовые остановки водителей инспекторами начались еще 12 мая.
Общественники считают, что в ГИБДД воспользовались неразберихой при изменении схем движения при закрытии моста на Циолковского и перевыполнили месячный план по лишениям прав за один день.
Отношение чиновников и ГИБДД в данном случае показало, что нет организации, нет желания сработать для людей, но есть показатели, планы, галочки и отчеты рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин.
В рамках закона сотрудники ГИБДД ничего не нарушили. Но они знали, что население не проинформировали об изменении схемы проезда. К тому же, водителей еще и запутали новостью, где сообщалось об изменениях с 15 мая. В других городах России в подобных ситуациях за три дня вешают информационные плакаты, а ГИБДД в первый день не штрафует, а направляет потоки по новой схеме проезда, добавил Никита Чапурин.
В адрес общественного движения также поступали жалобы о массовых составленных материалах из-за выезда на встречную полосу.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в ГИБДД, чтобы выяснить правомерность действий инспекторов.
12 мая на данных участках уже было организовано двустороннее движение и стояли знаки. В ГИБДД есть все подтверждающие документы. Что касается нарушений, сотрудники полиции несут службу не ради наказания. Однако, если инспектор визуально выявил нарушение, то он не может не составить по нему материал, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ГИБДД порекомендовали водителям внимательнее смотреть на знаки. На вопрос редакции о предупреждении, вместо составления протокола, в пресс-службе заявили, что санкция данной статьи не предусматривает иного наказания, кроме штрафа или лишения водительского удостоверения.
Тагильчанка рассказала, как прошел суд по её делу. По её словам, инспектор очень удивился, увидев информации на сайте мэрии о 15 мая.
Можно сказать, что повезло. Отделалась штрафом. Очень много народу было в суде. Вместе со мной в очереди было человек 20, рассказала читательница.
Во время ожидания процесса, девушка побеседовала с присутствующими. Они рассказали ей, что 18 мая была очередь из 40 человек. Все по аналогичным нарушениям. Люди ожидали по четыре часа.
Тагильчане оказались шокированы карательными мерами ГИБДД. Некоторые жители города отсутствовали и могли не знать о введенных изменениях. Вместо помощи, советов, предупреждений, сотрудники полиции избрали путь массовых штрафов, по словам тагильчан.
Неужели нельзя было отнестись по-человечески? задала риторический вопрос одна из жительниц Нижнего Тагила.
Напомним, 12 мая 2021 года мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле был закрыт на реконструкцию. Из-за этого изменились схемы движения транспорта.