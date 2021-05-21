Мамы с колясками преградили путь грузовику на стройке зоны отдыха в Екатеринбурге

Строительство ведет предприниматель, который собирается организовать зону отдыха в старых контейнерах в лесу. В них планируется сделать теплые беседки и бани. Жители против того, чтобы вместо звуков леса слышать пьяные компании. Жильцы собрали более одной тысячи подписей в обращении с просьбой о прекращении стройки. Заявления были направлены в мэрию Екатеринбурга и прокурорам.