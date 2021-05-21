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Posted 21 мая 2021, 07:52

Published 21 мая 2021, 07:52

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Мамы с колясками преградили путь грузовику на стройке зоны отдыха в Екатеринбурге

21 мая 2021, 07:52
Мамы с детьми и колясками встали на пути грузовика в микрорайоне Мичуринский в Екатеринбурге. Женщины протестуют против стройки зоны отдыха на месте леса.

К месту происшествия был направлен наряд правоохранителей, который ограничился проверкой документов. По словам стражей порядка, останавливать строительство не в их компетенции, пишет Znak.

Строительство ведет предприниматель, который собирается организовать зону отдыха в старых контейнерах в лесу. В них планируется сделать теплые беседки и бани. Жители против того, чтобы вместо звуков леса слышать пьяные компании. Жильцы собрали более одной тысячи подписей в обращении с просьбой о прекращении стройки. Заявления были направлены в мэрию Екатеринбурга и прокурорам.

Напомним, 13 мая сообщалось, что ветеран Чечни из Первоуральска объявил голодовку у здания мэрии. Он боится не дожить до предоставления ему льготного жилья. В пресс-службе администрации Первоуральска объяснили, что мужчина не успел встать на учет как ветеран до 1 января 2005 года, поэтому не имеет права на такую льготу.

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