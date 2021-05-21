«Водитель превысил скорость»: в ДТП на служебной машине попал глава Алапаевска

Posted 21 мая 2021, 10:33
Published 21 мая 2021, 10:33
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Об аварии руководитель свердловского муниципалитета рассказал URA.RU.
Водитель машины администрации, по словам Билалова, не успел вернуться в свой ряд, когда шел на обгон и въехал в зад автомобилю, который ехал впереди.
Водитель впереди идущей машины, напротив, рассчитывал, что мы успеем совершить маневр, и затормозил, пояснил глава Алапаевска.
В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия был составлен европротокол. За рулем пострадавшего автомобиля ехал 70-летний пенсионер. Ему будет выплачена страховка за поврежденный фаркоп.
Напомним, поздним вечером 23 апреля подполковник полиции из Алапаевска выехал на «встречку» на служебном авто и устроил ДТП. На месте происшествия инспекторы ГИБДД провели медицинское освидетельствование стража порядка, по результатам которого было установлено состояние опьянения.