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Posted 21 мая 2021, 10:33

Published 21 мая 2021, 10:33

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

«Водитель превысил скорость»: в ДТП на служебной машине попал глава Алапаевска

21 мая 2021, 10:33
В ДТП на служебной машине попал глава Алапаевска Сайгид Билалов. Его водитель нарушил скоростной режим, когда шел на обгон, но не успел вернуться в свой ряд, когда понял, что не успевает завершить маневр.

Об аварии руководитель свердловского муниципалитета рассказал URA.RU.

Водитель машины администрации, по словам Билалова, не успел вернуться в свой ряд, когда шел на обгон и въехал в зад автомобилю, который ехал впереди.

Водитель впереди идущей машины, напротив, рассчитывал, что мы успеем совершить маневр, и затормозил, пояснил глава Алапаевска.

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия был составлен европротокол. За рулем пострадавшего автомобиля ехал 70-летний пенсионер. Ему будет выплачена страховка за поврежденный фаркоп.

Напомним, поздним вечером 23 апреля подполковник полиции из Алапаевска выехал на «встречку» на служебном авто и устроил ДТП. На месте происшествия инспекторы ГИБДД провели медицинское освидетельствование стража порядка, по результатам которого было установлено состояние опьянения.

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#Общество#Происшествия#Алапаевск#ДТП#Глава
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