tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 мая 2021, 14:58

Published 21 мая 2021, 14:58

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Задержанный бейсджампер и аномальная жара. Итоги дня в Свердловской области

21 мая 2021, 14:58
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 мая.

В ближайшие выходные в Свердловской области синоптики прогнозируют дожди и аномальную жару до +30 градусов. В Уралгидрометцентре отметили, что воздух прогреется до семи градусов выше климатической нормы, выпустили особое метеорологическое предупреждение. В субботу и воскресенье, 22 и 23 мая, в среднем по области столбики термометров будут показывать до +28 днем и до +16 ночью. Прогнозируется, что жара продлится до середины следующей недели.

Дожди и жара ожидаются в Свердловской области
Узнать подробнее

Охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге задержала бейсджампера, который хотел спрыгнуть с крыши здания. Оказалось, что молодой человек специально приехал из Санкт-Петербурга, чтобы совершить прыжок. Он был передан полиции. По словам охранников, на входе они проверили рюкзак, но всё равно продолжили следить за посетителем. Сейчас в «Высоцком» будут усилены меры безопасности.

Бейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Скончался 61-летний исполнительный директор аэропорта Кольцово в Екатеринбурге Алексей Пискунов. Он умер 20 мая после продолжительной болезни. В аэропорту Пискунов работал с 2008 года. Сначала он занимал должность заместителя гендиректора, а затем стал исполнительным директором.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили в «Титановой долине» под Нижним Тагилом, после того, как основатель Tesla анонсировал появление завода на территории России. По словам Куйвашева, именно там создана подходящая экономическая зона, в которой есть вся инфраструктура и льготы для инвесторов. Также глава региона пояснил, что преференции позволят снизить расходы на возведение нового завода на 30%. Он пригласил Илона Маска поучаствовать в промышленной выставке ИННОПРОМ, которая будет проходить в июле в Екатеринбурге. Кроме того, Куйвашев продублировал обращение на английском языке на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Материалы по теме
Дожди и жара ожидаются в Свердловской областиУчащийся лицея напал с ножом и ранил преподавателя на УралеБейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика