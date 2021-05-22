Экстренная операция потребовалась мальчику из Алапаевска из-за игр на реке

Состояние пострадавшего постепенно ухудшалось, сначала было принято решение доставить его на вертолете медицины катастроф в Екатеринбург, но возникли опасения, что пациент не переживет транспортировки. Врачам Алапаевска пришлось экстренно оперировать мальчика. В перикарде скопилась кровь, которая мешала органу функционировать. Медики её откачали, после чего разрешили перевозку ребенка в ОДКБ.