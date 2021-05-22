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Posted 22 мая 2021, 11:51

Published 22 мая 2021, 11:51

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Инвалидом остался 5-летний мальчик после посещения стоматологии в Екатеринбурге

22 мая 2021, 11:51
Инвалидом остался 5-летний мальчик после посещения стоматолога. Удаленный зуб попал ему в дыхательные пути и вызвал кому.

В процессе удаления зуба мальчик дергался, из-за чего зуб попал в дыхательные пути. К месту происшествия была вызвана бригада «скорой». Ребенка доставили в Областную детскую клиническую больницу, но к моменту удаления зуба из дыхательных путей мальчик уже впал в кому, пишет «КП-Екатеринбург».

Из-за кислородного голодания у ребенка был поврежден мозг. Из-за этого мальчику присвоили инвалидность. По факту происшествия следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По мнению врача-невролога, из-за гипоксии мозга развился судорожный синдром. Ребенок будет вынужден постоянно наблюдаться у специалиста и принимать дорогостоящие препараты.

Напомним, 21 мая сообщалось 92-летней жительнице Свердловской области «Пятерочка» заплатит 167 тысяч рублей за перелом шейки бедра, который она получила, когда на входе в магазин ее зажало автоматической дверью, а затем женщина упала.

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