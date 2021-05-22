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Posted 22 мая 2021, 13:03

Published 22 мая 2021, 13:03

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Заведующая детсадом на Урале получала зарплату за ненастоящих сотрудников и попалась

22 мая 2021, 13:03
Заведующая детским садом в Свердловской области с 2015 по 2019 год устраивала фиктивных рабочих и получала за них зарплату. Она получила условный срок.

Мошенница работала в детском садике поселка Белоярский. Следствием установлено, что с 2015 по 2019 год она устраивала в учреждение сотрудников на разные должности. Фактически они свои обязанности не выполняли, а их заработную плату женщина присваивала себе, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Женщины 1980 года рождения была осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Преступница полностью признала свою вину. Суд назначил ей один год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Напомним, 20 мая сообщалось, что фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями стал бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин. Он подозревается в организации продажи продукции корпорации с использованием подконтрольных фирм. Предварительно, ущерб от данной деятельности составил около четырех миллиардов рублей.

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#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Мошенничество#Детские сады#Заведующая
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