Заведующая детсадом на Урале получала зарплату за ненастоящих сотрудников и попалась

Мошенница работала в детском садике поселка Белоярский. Следствием установлено, что с 2015 по 2019 год она устраивала в учреждение сотрудников на разные должности. Фактически они свои обязанности не выполняли, а их заработную плату женщина присваивала себе, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.