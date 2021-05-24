Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возвращается в Минфин

Posted 24 мая 2021, 10:12
Published 24 мая 2021, 10:12
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Она единогласно избрана председателем общественного совета при минфине области на заседании, прошедшем в пятницу, 21 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
У нас собрался очень сильный состав Общественного совета и для меня большая честь его возглавить. Уверена, что каждый из нас сможет внести конструктивные предложения в работу областного Минфина, прокомментировала свое избрание членами Общественного совета Галина Кулаченко.
Напомним, в конце марта депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов Свердловской области Александра Старкова, который работает в Минфине уже 10 лет.