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Posted 24 мая 2021, 10:12

Published 24 мая 2021, 10:12

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возвращается в Минфин

24 мая 2021, 10:12
Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко будет руководить общественным советом при министерстве финансов региона.

Она единогласно избрана председателем общественного совета при минфине области на заседании, прошедшем в пятницу, 21 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У нас собрался очень сильный состав Общественного совета и для меня большая честь его возглавить. Уверена, что каждый из нас сможет внести конструктивные предложения в работу областного Минфина, прокомментировала свое избрание членами Общественного совета Галина Кулаченко.

Напомним, в конце марта депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов Свердловской области Александра Старкова, который работает в Минфине уже 10 лет.

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#Политика#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Минфин#Общественный совет#Екатеринбург
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