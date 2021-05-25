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Posted 25 мая 2021, 05:13

Published 25 мая 2021, 05:13

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Еще с пятью странами возобновила авиасообщение Россия

25 мая 2021, 05:13
Авиасообщение возобновлено еще с пятью странами с 25 мая. Теперь жители России смогут полететь на Мальту, в Мексику и Португалию, Исландию и Саудовскую Аравию.

По три рейса в неделю, начиная со вторника, 25 мая будут летать самолеты из Москвы в Лиссабон, Канкун и Джидду. А по два раза в неделю — в Рейкьявик и Валетту, сообщают «Новые известия».

Также по одному разу в неделю воздушные судка будут отправляться в Джидду из Махачкалы и Грозного.

Кроме того, увеличено количество регулярных перелетов в Финляндию, Японию и Южную Корею.

Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Возобновляться перелеты начали постепенно с конца лета прошлого года.

На данный момент авиасообщение восстановлено с 27 странами.

Напомним, в марте перелеты из Екатеринбурга были разрешены еще в семь стран. В их числе ОАЭ, Греция, Египет, Испания, Иордания, Киргизия и Узбекистан.

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#Общество#Транспорт#Россия#Самолеты#Заграница#Авиаперевозки
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