Еще с пятью странами возобновила авиасообщение Россия

Posted 25 мая 2021, 05:13
Published 25 мая 2021, 05:13
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
По три рейса в неделю, начиная со вторника, 25 мая будут летать самолеты из Москвы в Лиссабон, Канкун и Джидду. А по два раза в неделю — в Рейкьявик и Валетту, сообщают «Новые известия».
Также по одному разу в неделю воздушные судка будут отправляться в Джидду из Махачкалы и Грозного.
Кроме того, увеличено количество регулярных перелетов в Финляндию, Японию и Южную Корею.
Регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено с 27 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Возобновляться перелеты начали постепенно с конца лета прошлого года.
На данный момент авиасообщение восстановлено с 27 странами.
Напомним, в марте перелеты из Екатеринбурга были разрешены еще в семь стран. В их числе ОАЭ, Греция, Египет, Испания, Иордания, Киргизия и Узбекистан.