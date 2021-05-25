Нарушителей противопожарного режима в Нижнем Тагиле найдут дроны МЧС

Posted 25 мая 2021, 07:50
Published 25 мая 2021, 07:50
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Территорию пригорода Нижнего Тагила спасатели и представители Росгвардии обследовали при помощи летательных аппаратов, сообщает ИА «Все новости».
Сотрудники МЧС, управляя дронами, осмотрели окрестности поселка Новоасбест и села Шиловка. Пока нарушений противопожарного режима, то есть применение открытого огня, не выявлено, рассказали в МЧС.
Всего с начала весны инспекторы Госпожарногонадзора провели 62 рейда по сельским территориям и привлекли к ответственности 90 граждан, а также 1 должностное лицо.
Напомним, с 12 мая особый противопожарный режим введен в Нижнем Тагиле. В муниципалитете полностью запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и разведение костров.