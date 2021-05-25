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Posted 25 мая 2021, 07:50

Published 25 мая 2021, 07:50

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Нарушителей противопожарного режима в Нижнем Тагиле найдут дроны МЧС

25 мая 2021, 07:50
За нарушителями особого противопожарного режима, введенного на территории Нижнего Тагила, сотрудники МЧС следят через дроны.

Территорию пригорода Нижнего Тагила спасатели и представители Росгвардии обследовали при помощи летательных аппаратов, сообщает ИА «Все новости».

Сотрудники МЧС, управляя дронами, осмотрели окрестности поселка Новоасбест и села Шиловка. Пока нарушений противопожарного режима, то есть применение открытого огня, не выявлено, рассказали в МЧС.

Всего с начала весны инспекторы Госпожарногонадзора провели 62 рейда по сельским территориям и привлекли к ответственности 90 граждан, а также 1 должностное лицо.

Напомним, с 12 мая особый противопожарный режим введен в Нижнем Тагиле. В муниципалитете полностью запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и разведение костров.

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#Общество#Нижний Тагил#Штрафы#Дроны#Нарушители#Противопожарный режим
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