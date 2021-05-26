Аллергию можно контролировать: иммунолог дал рекомендации родителям Нижнего Тагила

Причиной появления аллергии у детей может быть наследственность. По словам медика, если со стороны одного из родителей есть какие-то проявления аллергии, то от 20 до 40% вероятности, что у ребенка тоже будет аллергическая реакция. А если аллергия у бабушек, дедушек, то вероятность проявления аллергии у ребенка уже возрастает до 80%. В то же время, у ребенка не всегда могут проявиться те же самые виды аллергии.