Аллергию можно контролировать: иммунолог дал рекомендации родителям Нижнего Тагила

Posted 26 мая 2021, 09:23
Published 26 мая 2021, 09:23
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Проявление аллергии зависит от возраста ребенка, пояснил врач. Самая распространенная аллергия, которая может возникнуть у малыша в первые годы жизни, это аллергия на пищевые продукты. А с трех до пяти лет начинает преобладать реакция на аэрозольные аллергены, то есть на домашнюю пыль или клещей домашней пыли, пыльцу, плесневые грибки, медикаменты, сообщил иммунолог-аллерголог.
В первые годы жизни преобладает пищевая аллергия. Ее форма проявления – атопический дерматит. После трех-пяти лет начинает смещаться сторону других органов, у детей наблюдаются симптомы аллергического ринита, бронхиальная астма,сказал Владимир Морозов.
Как объяснил медик, это называется атопический марш. Если в первые годы аллергия дает кожные проявления, причиной обострений становятся пищевые продукты, либо подгузники, стиральный порошок при контактной аллергии. Постепенно с возрастом эти симптомы ослабевают, либо вообще прекращаются, потому что у детей созревают иммунная система, желудочно-кишечный тракт. Но появляется сенсибилизация респираторными аллергенами, и уже другие формы проявления – аллергический ринит, либо бронхиальная астма.
Заболевание атопический дерматит, по словам специалиста, проявляется в покраснении, зуде, а характерные места - чаще всего лицо, ягодицы у младенца. В более позднем возрасте ребенка отличить становится сложнее.
Атопический дерматит можно спутать с микробной экземой, например, с какими-то пиодермиями, стрептодермией, стафилодермией. В более старшем возрасте по проявлениям не всегда бывает возможно понять, чем он вызван этот ринит – аллергией или инфекцией,уточнил Владимир Морозов.
Как сказал иммунолог-аллерголог, аллергию можно перепутать, если симптомы при поллинозе такие же, как при респираторно-вирусной инфекции – насморк, кашель, бывает даже повышение температуры и покраснение горла.
По данным института иммунологии и российской ассоциации клинических аллергологов-иммунологов в России людей с аллергией от 15 до 35 процентов, сообщил Владимир Морозов. Но это неофициальная статистика. Не все люди с симптомами аллергии обращаются за медицинской помощью.
Многие занимаются самолечением или просто не обращает внимание на симптомы. Приходят в аптеку, им фармацевты говорят, что купить от аллергии, и они что-нибудь пьют, то есть диагнозы не ставятся,отметил специалист.
Причиной появления аллергии у детей может быть наследственность. По словам медика, если со стороны одного из родителей есть какие-то проявления аллергии, то от 20 до 40% вероятности, что у ребенка тоже будет аллергическая реакция. А если аллергия у бабушек, дедушек, то вероятность проявления аллергии у ребенка уже возрастает до 80%. В то же время, у ребенка не всегда могут проявиться те же самые виды аллергии.
Наследуется ген, который отвечает за способность к аллергическим реакциям, за способность иммунной системы вырабатывать иммуноглобулин Е (IgE). То есть у мамы, например, может быть сезонная аллергия поллиноз, у ребенка – атопический дерматит,пояснил иммунолог-аллерголог.
По словам Владимира Морозова, для унаследования астмы нужно, чтобы передался ещё один ген, который отличает за гиперактивность дыхательных путей, за повышенную чувствительность слизистой и бронхов.
Если передается только генокопия аллергии, то астма никак не разовьется. А если оба этих гена, то тогда есть высокая вероятность, что астма может развиться,рассказал медик.
С сезонным обострением аллергии справиться можно, во-первых, оградив себя от аллергена. Если аллергия связана с цветением, по рекомендациям медика, на улицу выходить только по необходимости, в максимально закрытой одежде, в защитной маске и очках.
После улицы соответственно нужно полностью поменять одежду, принять душ или хорошего умыться, промыть глаза, промыть нос раствором, то есть убрать пыльцу с кожи и со слизистой,сказал иммунолог-аллерголог.
По словам медика, при проветривании на окнах обязательно должны быть защитные сетки, дома нужно делать ежедневно влажную уборку для того, чтобы убирать пыльцу, и если есть возможность, использовать воздухоочистители.
Медикаментом номер один при профилактике аллергии является антигистаминный препарат, назначенный врачом, сообщил Владимир Морозов.
Аллерголог сообщил, что при укусе насекомого надо внимательно осмотреть рану. Если это была пчела, то могло остаться жало, которое будет выделять яд в течение нескольких минут после укуса, и поэтому его нужно удалить.
Нужно обработать ранку каким-нибудь антисептиком – перекись, йод, спиртовой раствор, что доступно. Приложить холодный компресс или лед, чтобы не распространялся яд,заметил иммунолог-аллерголог.
По словам Владимира Морозова, дальше можно сделать содовую примочку. Если есть признаки аллергии, обязательно надо дать ребенку антигистаминный препарат. И следует много пить, чтобы яд быстрее выводился.
Как сообщил врач, если проявляется сильная реакция на укусы насекомых, то необходимо обратиться к медикам, потому что отек может угрожать жизни. В любом возрасте, если у человека когда-либо в жизни уже были серьезные реакции на укусы в виде отеков с нарушениями дыхания, глотания, сознания, то при выезде на природу с собой должна быть обязательно аптечка.
Важно знать! Лица с повышенным риском тяжелых форм аллергии к укусам насекомых должны всегда иметь при себе набор первой медицинской помощи (шприц с адреналином, антигистаминные препараты и кортикостероиды для инъекций). Не следует ждать проявления реакции, необходимо действовать немедленно.
В этой аптечке обязательно должен лежать шприц, лучше всего уже набранный, с адреналином по назначению врача, потому что самая серьезная реакция на укусы — это анафилаксия. Анафилактический шок сопровождается очень быстрым снижением артериального давления: если вовремя помощь не оказать, то вплоть до летального исхода,пояснил врач.
Если у ребенка проявляется аллергия на солнечный свет, что бывает, то не нужно выходить с ним на открытое солнце, пояснил медик. И лучше надевать максимально закрытую одежду, панамки с полями, чтобы они защищали кожу.
Использовать солнцезащитные крема, именно детские, с максимальным этим индексом защиты (40 – 50 единиц). Много пить, беречь ребенка от открытого солнца,предостерег медик.
Лучшей рекомендацией родителям, желающим справиться в домашних условиях с приступом аллергии у ребенка, например, с атопическим дерматитом, будет вызвать врача, пояснил Владимир Морозов.
Во-первых, если известен аллерген, убрать аллерген. Во-вторых, дать антигистаминные препараты. В-третьих, вызвать врача,сказал специалист.
Навсегда вылечиться от аллергии невозможно, как пояснил Владимир Морозов, потому что это генетически обусловлено. Но при некоторых видах аллергии существуют лечение самими аллергенами. Это называется аллерген-специфическая иммунная терапия. Таким образом можно лечить аллергию на клеща домашней пыли, пыльцу деревьев, луговых трав.
Существуют препараты – лечебные аллергены, которые по схеме вводятся, начиная с маленького количества с возрастающей концентрацией. Лечение проводится достаточно длительно, в течение нескольких лет. Эта сенсибилизация может значительно уменьшаться, и симптомы, если не прекращаются, во всяком случае ослабевают, жить становится легче,пояснил медик.
Однако, как пояснил медик, нет гарантии, что эффект будет на всю жизнь. По его словам, обычно это такая передышка на несколько лет. Полностью лекарствами вылечить аллергию не могут, только контролировать.
Общие рекомендации для укрепления иммунитета без лекарственных средств такие же, как при всех других заболеваниях, сообщил Владимир Морозов.
Дышать чистым воздухом, употреблять здоровые продукты, не содержащие искусственных добавок, красителей, консервантов. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, больше двигаться, меньше времени проводить в помещении,сказал иммунолог-аллерголог.
А лучшей защитой для аллергиков всех возрастов в период цветения может стать обычная медицинская маска, у которой нет противопоказаний.