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Posted 26 мая 2021, 08:26

Published 26 мая 2021, 08:26

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появится на TagilCity.ru

26 мая 2021, 08:26
Сюжет
Мост на Циолковского
Тагильчане смогут наблюдать за ходом ремонта моста на Циолковского в режиме реального времени, информагентство TagilCity.ru будет вести онлайн-трансляцию.

26 мая с рабочим визитом в Нижний Тагил приезжали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Они провели выездное собрание на мосту на улице Циолковского, который закрыт на ремонт с 12 мая.

Куйвашев отметил, что к нему часто обращаются в Instagram с вопросами о ходе ремонта.

Все переживают, города стоят в пробках. Надо держать все под контролем, пояснил губернатор.

Затем он поручил муниципалитету организовать установку на объекте трех онлайн-камер. Вести трансляцию в режиме реального времени, для того, чтобы горожане могли наблюдать за ходом ремонтных работ, Евгений Куйвашев предложил на сайте информагентства TagilCity.ru.

Напомним, мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле был закрыт для движения транспорта 12 мая. На ремонт было выделено более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Ремонт#TagilCity.ru#Онлайн-трансляция#Камеры
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