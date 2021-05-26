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Posted 26 мая 2021, 14:22

Published 26 мая 2021, 14:22

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Проектировать ремонт еще 4 дорог в Нижнем Тагиле в рамках БКАД будет ООО «УБТ-Сервис»

26 мая 2021, 14:22
Сюжет
Касается каждого
Победителем аукциона по проектированию еще четырех дорог в рамках БКАД в Нижнем Тагиле признано ООО «УБТ-Сервис».

Всего на тендер заявились четыре компании. «УБТ-Сервис» снизил изначальную цену контракта на 56%, организация предложила сделать работу за два миллиона рублей. Изначально заказчик, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила, предлагало 4,6 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо до 15 августа 2021 года разработать проектную документацию для ремонта дорог на улицах Мира и Пархоменко (на участке от Горошникова до Жуковского), Черноисточинском шоссе и проспекте Мира. Всего планируется отремонтировать 11 километров дорожного полотна.

Согласно техзадания, необходимо предусмотреть работы по ремонту тротуаров и остановочных комплексов, ливневой канализации и другие. Также нужно предусмотреть обустройство дорожной одежды с применением асфальтобетонных смесей по ГОСТу.

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД в 2021 году будут отремонтированы 14 дорог в различных районах города. В администрации города отметили, что работы ведутся с опережением графика. Предположительно, дорога на улице Кушвинской будет сдана в эксплуатацию уже в мае.

На 13 запланированных дорогах начались работы в рамках нацпроекта БКАД в Тагиле
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#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Проект#Убт-сервис#Дороги
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