Прут проткнул плечо: пожилая тагильчанка застряла между перилами в подъезде

Если бы не своевременная помощь спасателей МБУ «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» жизни пострадавшей грозила серьезная опасность. Во время падения один из прутьев прошел через ее тело в районе плеча, а другой повредил лицо, сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил на своей странице в Instagram.