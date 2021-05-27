Тагильская приемная семья стала лучшей в Свердловской области

В результате победителями стали жители Нижнего Тагила Наталья и Евгений Боликовы. Они воспитывают девять детей, шестеро из которых являются приемными. Второе место заняла семья Козьминых из Екатеринбурга. Семья Киреевых из Кушвы, воспитывающая 11 приемных детьми, на третьем месте.