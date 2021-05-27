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Posted 27 мая 2021, 15:40

Published 27 мая 2021, 15:40

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Тагильская приемная семья стала лучшей в Свердловской области

27 мая 2021, 15:40
Тагильская приемная семья одержала победу в региональном этапе всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей», сообщает Министерство социальной политики Свердловской области.

Выбор лучших приемных семей проходил в Екатеринбурге. На конкурсе жюри смотрело, насколько участники творческие, сколько детей воспитывают и как выросшие члены семей проживают на данный момент. Участники прошли несколько креативных этапов.

В результате победителями стали жители Нижнего Тагила Наталья и Евгений Боликовы. Они воспитывают девять детей, шестеро из которых являются приемными. Второе место заняла семья Козьминых из Екатеринбурга. Семья Киреевых из Кушвы, воспитывающая 11 приемных детьми, на третьем месте.

Напомним, в Нижнем Тагиле стартовал ежегодный городской конкурс «Молодая семья», где главный приз — 100 тысяч рублей на приобретение туристической путевки.

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#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил#Конкурс#Семья#Многодетная семья#Екатеринбург
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