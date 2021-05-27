Учитель из Нижнего Тагила стала победителем областного конкурса «Воспитать человека»

Posted 27 мая 2021, 08:51
Published 27 мая 2021, 08:51
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
В ежегодном конкурсе, организованном Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, приняли участие 118 человек, сообщает городское управление упразования.
По итогам финального отбора, успешно преодолев все испытания, первое место завоевала заняла учитель французского языка гимназии № 18 Елена Олькова. Она представляла на конкурсе классный час «Давайте, жить дружно», а также мастер-класс «Три письма или «Зорко одно лишь сердце».
Тагильский педагог в рамках конкурса продемонстрировала умение импровизировать, ставить цели и достигать их, взаимодействовать со всеми субъектами образовательного процесса на интерактивной основе, а также заинтересовывать детей и заслуживать их доверие.
Напомним, по итогам всероссийского конкурса одним из «Лучших руководителей РФ» стала заведующий детским садом № 209 «Радость» Нижнего Тагила Оксана Рагозина. В рамках конкурсной программы члены жюри оценивали основные качества руководителя, в том числе организаторские и лидерские качества, обладание стратегическим и инновационным мышлением.