Дети уральских миллиардеров вошли в рейтинг самых богатых наследников

Posted 28 мая 2021, 15:16
Published 28 мая 2021, 15:16
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
На третьем месте оказался 34-летний Джахангир Махмудов. Он является единственным сыном акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, владеющего состоянием в размере 9,7 миллиарда долларов.
В топ попала 22-летняя дочь гендиректора и совладельца УГМК Андрея Козицына Мария Козицына. Она считается наследницей состояния своего отца в размере 6,2 миллиарда долларов. Также в рейтинге оказались дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — Александр и Ирина. Каждый из них станет обладателем 4,7 миллиарда долларов. 33-летний сын совладельца «Евраза» Александра Абрамова по имени Александр может унаследовать 3,4 миллиарда долларов, которые являются состоянием его отца, сообщает Znak.
Напомним, 28 мая доходы руководителей учебных заведений Нижнего Тагила за 2020 год проанализировала редакция TagilCity.ru. Как выяснилось, больше всех заработали Ирина Бусыгина, Ольга Александрова и Иван Манучарян. Их доход составил от 2,7 до 3,5 миллиона рублей.