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Posted 28 мая 2021, 17:18

Published 28 мая 2021, 17:18

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Школьники спасли «утопающего» в парке Народный в Нижнем Тагиле

28 мая 2021, 17:18
Несовершеннолетние спасли «утопающего» в парке Народный. Совместное мероприятие МБУ «Центр защиты населения» и МБОУ СОШ № 44 прошло на берегу реки Тагил.

Навыкам спасения на воде детей обучали водолазы-спасатели. Они на практике показали методы спасения людей с использованием подручных средств и специальных средств спасения. Потом дети провели самостоятельную тренировку и помогли «утопающему», которым был дежурный водолаз спасательной станции, сообщает пресс-служба Центра защиты населения в Нижнем Тагиле.

По окончании тренировки школьники раздали посетителям парка листовки с правилами по безопасному отдыху на водоемах.

Напомним, 24 мая 16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. О том, что парень нырнул, но не вынырнул, в полицию сообщил один из друзей. Они вместе катались на лодке, а потом решили искупаться.

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#Общество#Нижний Тагил#Народный#Спасение#Спасение утопающего#Утонул
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