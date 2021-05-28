Школьники спасли «утопающего» в парке Народный в Нижнем Тагиле

Posted 28 мая 2021, 17:18
Published 28 мая 2021, 17:18
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Навыкам спасения на воде детей обучали водолазы-спасатели. Они на практике показали методы спасения людей с использованием подручных средств и специальных средств спасения. Потом дети провели самостоятельную тренировку и помогли «утопающему», которым был дежурный водолаз спасательной станции, сообщает пресс-служба Центра защиты населения в Нижнем Тагиле.
По окончании тренировки школьники раздали посетителям парка листовки с правилами по безопасному отдыху на водоемах.
Напомним, 24 мая 16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. О том, что парень нырнул, но не вынырнул, в полицию сообщил один из друзей. Они вместе катались на лодке, а потом решили искупаться.