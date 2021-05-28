Тайный след документов тагильчан с УВЗ ведет к стажеру агентства «Юриэлт»

На сегодняшний день это стажер, который неделю назад пришел к нам и находится на стадии обучения. Агенты по недвижимости работают в нашей организации по договору ГПХ, выполняют наши заказы — документов, о которых идет речь, они нам не предоставляют. Клиенты также не предоставляют данную документацию, нам они незачем, мы занимаемся объектами недвижимости,заявила TagilCity.ru директор агентства «Юриэлт» Розалия.