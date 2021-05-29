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Posted 29 мая 2021, 09:51

Published 29 мая 2021, 09:51

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Экстренное предупреждение по пожарам снова объявлено в Нижнем Тагиле

29 мая 2021, 09:51
Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности снова объявлено в Нижнем Тагиле с 30 мая по 1 июня.

В эти дни в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность четвертого и пятого классов горимости леса по региональной шкале, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В связи с этим неблагоприятным метеорологическим явлением могут возникнуть возгорания, нагрев тепловым потоком, тепловые удары, помутнение воздуха и опасные дымы.

Рекомендуется обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить разведение огня на территориях, прилегающих к лесу, а в местах въезда организовать КПП и ограничить посещение населением лесной зоны.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов с 29 мая по 10 июня 2021 года.

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#Общество#Нижний Тагил#Экстренное предупреждение#ЕДДС#Пожары в Свердловской области
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