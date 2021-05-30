Неизвестный мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге

Врачи скорой медицинской помощи накрыли труп черным пакетом. Была организована доследственная проверка, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Свердловской области. В данной ситуации признаков криминала не усматривалось. Также в УМВД по Екатеринбургу подчеркнули, что личность погибшего еще устанавливается.