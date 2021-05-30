Неизвестный мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге

Posted 30 мая 2021, 13:18
Published 30 мая 2021, 13:18
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Инцидент произошел 30 мая, во дворе дома на улице Шаумяна, 103/1. Мужчина сидел около забора.
Рядом с ним бегал какой-то парень с бутылкой, пытался его реанимировать, но когда приехала полиция, сразу же убежал,рассказали свидетели.
Врачи скорой медицинской помощи накрыли труп черным пакетом. Была организована доследственная проверка, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Свердловской области. В данной ситуации признаков криминала не усматривалось. Также в УМВД по Екатеринбургу подчеркнули, что личность погибшего еще устанавливается.
Напомним, 12 мая стало известно, что в Екатеринбурге врачи не успели спасти 31-летнего мужчину, у которого случился приступ астмы. Он обратился за помощью к прохожим. По словам очевидцев, которые помогали мужчине, скорая медицинская помощь ехала дольше 30 минут.