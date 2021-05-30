tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2021, 16:00

Published 30 мая 2021, 16:00

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Убийство новорожденных котят и новый пожар на НТМК. Итоги дня в Свердловской области

30 мая 2021, 16:00
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 30 мая.

В начале недели в Свердловской области ожидается холодная, ветреная и дождливая погода. 31 мая в регион придут грозы, также местами возможно выпадение града и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. На этот день в областном МЧС объявлено штормовое предупреждение. С 1 по 4 июня прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +17 днем и опустятся до +5 ночью. 5 июня ожидается до +23 градусов, без осадков, но 6 июля вновь вернутся дожди.

В Екатеринбурге на детской площадке скончался неизвестный мужчина. Местные жители рассказали, что ему пытался помочь другой молодой человек, однако сразу после того, как приехала полиция, юноша убежал. Была организована доследственная проверка. Отмечается, что признаков криминала в данной ситуации не усматривалось. На данный момент личность погибшего устанавливается.

Неизвестный мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле на территории Коксохимического производства на НТМК утром 30 мая произошел новый пожар. По словам очевидцев, пламя поднималось на три метра над зданием. Черный дым было видно издалека. Предположительно, место пожара расположено там же, где случилось возгорание 12 мая — в смолопекококсовом цехе. Также свидетели отмтеили, что на место происшествия приехала пожарная бригада.

19-летняя девушка подозревается в убийстве нескольких новорожденных котят в Талице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемая сняла свои действия на камеру мобильного телефона и отправила подруге. Та начала распространять видео среди знакомых, так оно попало в интернет и получило широкую огласку. До 18 лет девушку воспитывали опекуны. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, была организована проверка.

Материалы по теме
Сильный ветер и прохладная погода ожидается в начале недели в Свердловской областиНеизвестный мужчина умер на детской площадке в Екатеринбурге
#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Итоги#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика