Убийство новорожденных котят и новый пожар на НТМК. Итоги дня в Свердловской области

Posted 30 мая 2021, 16:00
Published 30 мая 2021, 16:00
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
В начале недели в Свердловской области ожидается холодная, ветреная и дождливая погода. 31 мая в регион придут грозы, также местами возможно выпадение града и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. На этот день в областном МЧС объявлено штормовое предупреждение. С 1 по 4 июня прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +17 днем и опустятся до +5 ночью. 5 июня ожидается до +23 градусов, без осадков, но 6 июля вновь вернутся дожди.
В Екатеринбурге на детской площадке скончался неизвестный мужчина. Местные жители рассказали, что ему пытался помочь другой молодой человек, однако сразу после того, как приехала полиция, юноша убежал. Была организована доследственная проверка. Отмечается, что признаков криминала в данной ситуации не усматривалось. На данный момент личность погибшего устанавливается.
В Нижнем Тагиле на территории Коксохимического производства на НТМК утром 30 мая произошел новый пожар. По словам очевидцев, пламя поднималось на три метра над зданием. Черный дым было видно издалека. Предположительно, место пожара расположено там же, где случилось возгорание 12 мая — в смолопекококсовом цехе. Также свидетели отмтеили, что на место происшествия приехала пожарная бригада.
19-летняя девушка подозревается в убийстве нескольких новорожденных котят в Талице. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемая сняла свои действия на камеру мобильного телефона и отправила подруге. Та начала распространять видео среди знакомых, так оно попало в интернет и получило широкую огласку. До 18 лет девушку воспитывали опекуны. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, была организована проверка.