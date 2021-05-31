Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области

По итогам предварительного голосования по общим спискам за кандидатов на выборы в Госдуму РФ с большим отрывом победил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За него отдали свои голоса 174,5 тысячи избирателей. На втором месте — биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин, набравший 64,4 тысячи голосов. На третьей строчке оказался Павел Крашенинников — 61 тысяча голосов.