tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2021, 07:07

Published 31 мая 2021, 07:07

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области

31 мая 2021, 07:07
Евгений Куйвашев и Антон Шипулин стали лидерами голосования по итогам праймериз в Свердловской области.

По итогам предварительного голосования по общим спискам за кандидатов на выборы в Госдуму РФ с большим отрывом победил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За него отдали свои голоса 174,5 тысячи избирателей. На втором месте — биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин, набравший 64,4 тысячи голосов. На третьей строчке оказался Павел Крашенинников — 61 тысяча голосов.

Один из самых молодых кандидатов Дмитрий Арды из Нижнего Тагила, за которого отдали свои голоса 7,4 тысячи зарегистрировавшихся избирателей, занял 13 место. Это лучший результат среди представителей Тагила, участвующих в предварительном голосовании по общепартийному списку в Свердловской области.

В праймериз «Единой России», проходившем с 24 по 30 мая, приняли участие 156 кандидатов, претендующих на кресло в Госдуме и Законодательном собрании Свердловской области. В голосовании поучаствовали свыше 330 тысяч свердловчан.

Напомним, на праймериз в Нижнем Тагиле по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу победил директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров. Он набрал свыше 25 тысяч голосов избирателей.

Материалы по теме
Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июняНе в Госдуму, но в ЗакСо: тагильский политик Муринович выдвинулся от «Единой России»
#Политика#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика