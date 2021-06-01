«Чуть не сдохли»: свердловские пожарные прятались от огня в реке Тюменской области

В Вагайском районе пожарные попали в ситуацию, когда верховой огонь подобрался к ним вплотную. Сначала они пытались окопаться, но это не помогло. Тогда огнеборцам пришлось спрятаться в реке, где они провели больше часа, пишет 72.ру. Все происходящее мужчины записали на видео и выложили в TikTok.