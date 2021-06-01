«Чуть не сдохли»: свердловские пожарные прятались от огня в реке Тюменской области

Posted 1 июня 2021, 13:22
Published 1 июня 2021, 13:22
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
В Вагайском районе пожарные попали в ситуацию, когда верховой огонь подобрался к ним вплотную. Сначала они пытались окопаться, но это не помогло. Тогда огнеборцам пришлось спрятаться в реке, где они провели больше часа, пишет 72.ру. Все происходящее мужчины записали на видео и выложили в TikTok.
Живые остались. Две минуты назад чуть не сдохли, сказал один из пожарных.
Он отметил, что огонь полностью уничтожил их лагерь, однако дополнительная помощь не потребовалась.
Напомним, в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов до 10 июня. Это связано с высокой пожароопасной ситуацией в регионе.