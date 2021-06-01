tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2021, 17:20

Published 1 июня 2021, 17:20

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

О многотысячных долгах по зарплате заявили работники «Уралметаллстрой» в Тагиле

1 июня 2021, 17:20
Работники завода по производству металлоконструкций «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле заявили, что им уже несколько месяцев не платят зарплату. В результате часть специалистов продолжает работать, а часть решила сидеть дома.

Задержки по зарплате случались и раньше, рассказала тагильчанка Юлия, которая работает котроллером ОТК. Полностью деньги перестали выплачивать в марте 2021 года, а части сотрудников — в декабре 2020 года, сообщает ИА «Все новости». Также Юлия подчеркнула, что без договоров и документов заработная плата понизилась с 30 до 20 тысяч рублей.

В результате некоторые работники предприятия написали заявления в прокуратуру Тагилстроевского района. После этого задолженность была погашена. Теперь Юлия и другие ее коллеги собираются также прийти на прием в надзорное ведомство.

Отмечается, что в апреле 2021 года прокуратура Тагилстроевского района организовала проверку на заводе, во время которой выявила нарушения трудового законодательства. 69 сотрудникам за февраль было не выплачено почти 1,5 миллиона рублей. За март 72 человека остались без зарплаты вообще. Прокурор выписал руководству компании представление об устранении нарушений.

Напомним, налоговая служба хочет добиться банкротства «Нижнетагильской литейной компании» из-за долга почти в 83 миллиона рублей. В общей сложности компания должна 73 миллиона по зарплате, налогам и ресурсам. На организацию составлено 11 текущих производств, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат. В результате в Следственном комитете в отношении директора организации было возбуждено уголовное дело по 145.1 статье Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Материалы по теме
Долги по зарплате в «Нижнетагильской литейной компании» вылились в уголовное дело
#Общество#Нижний Тагил#Долги#Жалобы#Зарплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика