О многотысячных долгах по зарплате заявили работники «Уралметаллстрой» в Тагиле

Задержки по зарплате случались и раньше, рассказала тагильчанка Юлия, которая работает котроллером ОТК. Полностью деньги перестали выплачивать в марте 2021 года, а части сотрудников — в декабре 2020 года, сообщает ИА «Все новости». Также Юлия подчеркнула, что без договоров и документов заработная плата понизилась с 30 до 20 тысяч рублей.