Прививки в лагерь: возьмут ребенка без них или нет в 2021 году

Часто у родителей или законных представителей возникает вопрос о профилактических прививках: могут ли взять на смену без них или нет, например, без вакцинации от гриппа или клещевого энцефалита. Также, в связи с пандемией коронавируса, взрослые задумываются о том, примут ли сына или дочь в лагерь без анализа на инфекцию и антитела. Однако по этому поводу не стоит волноваться, так как в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой № 16 от 30 июня 2020 года указано, что в справке должно быть указано только заключение об отсутствии контактов с больными, никаких дополнительных анализов не требуется.