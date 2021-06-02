tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2021, 11:18

Published 2 июня 2021, 11:18

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Благоустройство общественных территорий начато в Дзержинском районе Нижнего Тагила

2 июня 2021, 11:18
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное совещание и проконтролировал, как начались работы по благоустройству двух общественных территорий в Дзержинском районе.

Несмотря на то что реконструкция общественных территорий площади Танкостроителей и лесопарковой зоны «Пихтовые горы» рассчитана на два года, основной объем планируется выполнить уже в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По проекту, к реализации которого приступил подрядчик, в лесопарке между улицами Зари, Парковая, Пихтовая и Максарева, охватывающем территорию 34 гектара, появятся две велодорожки, прогулочные маршруты и тропинки для скандинавской ходьбы. Также будет оборудовано пространство для скейтеров, поле для мини-футбола, воркаута и детские городки.

Для собачников в парке будет обустроен вольер для выгула домашних питомцев.

Стартовали работы по реконструкции и на Вагонке — на территории мемориальной зоны на пересечении улицы Зари и Ленинградского проспекта. Этот проект по итогам рейтингового голосования поддержали 4,5 тысяч жителей города.

По завершении реставрации стелы и проведения благоустройства, памятник украсит архитектурно-художественная подсветка.

Нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого финансируются работы, нацелен не просто на наращивание количества вводимых в эксплуатацию квадратных метров, а рассматривает объекты в контексте их средового окружения, комплексной организации городских пространств, удобства для жителей, отметил по итогам выездного совещания Владислав Пинаев.

Глава города отметил, что в выборе дизайн-проектов благоустройства на 2022 год приняли участие десятки тысяч жителей.

За реконструкцию Ленинградского проспекта проголосовали почти 49 тысяч жителей Нижнего Тагила. А значит, развитие города будет продолжено, и в следующем году приведем в порядок другие, требующие внимания, городские площадки, сказал мэр.

Напомним, парк Победы на Гальянке в Нижнем Тагиле попал в реестр лучших муниципальных практик по созданию комфортной городской среды, составленный Минстроем РФ. Реконструкция территории велась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также программы по формированию комфортной городской среды.

Материалы по теме
Свыше 34 миллионов рублей выделено на благоустройство двух дворов Нижнего ТагилаВ правила благоустройства территории Нижнего Тагила внесены измененияТагильчане предложили дополнения к виду будущей стелы «Город трудовой доблести»
#Политика#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Благоустройство#Владислав Пинаев#Дзержинский район#Пихтовые горы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика