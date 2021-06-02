Благоустройство общественных территорий начато в Дзержинском районе Нижнего Тагила

По проекту, к реализации которого приступил подрядчик, в лесопарке между улицами Зари, Парковая, Пихтовая и Максарева, охватывающем территорию 34 гектара, появятся две велодорожки, прогулочные маршруты и тропинки для скандинавской ходьбы. Также будет оборудовано пространство для скейтеров, поле для мини-футбола, воркаута и детские городки.