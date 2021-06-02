Избиение трубой и осужденные кондукторы в трамвае. Итоги дня в Свердловской области

На 14% увеличилось количество смертельных случаев у пациентов с болезнями сердца в 2020 году по сравнению с предыдущим годом в Свердловской области. Их число возросло на четыре тысячи и составило почти 32 тысячи человек. Медики связывают это с пандемией коронавируса, за прошлый год плановая помощь была долго недоступна. С 1 июня вступили в силу новые правила наблюдения за пациентами с заболеваниями сердца, у которых наиболее высокая группа риска. Теперь после выписки из больницы информацию о пациенте вносят в кардиорегистр и больной получает рецепт на бесплатные лекарства на 30 дней (затем их надо получать в поликлинике). Кроме того, раз в три месяца будет назначаться консультация кардиолога.