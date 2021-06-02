Сбитый на Вагонке ребенок с травмами головы доставлен в ЦГБ Нижнего Тагила

Выезжавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что​ 32-летний водитель автомобиля «Ауди», следуя по Вагоностроителей со стороны улицы Зари в сторону Восточного шоссе, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Он передвигался не пешком, а ехал на велосипеде на разрешающий сигнал светофора.