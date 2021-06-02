За информационное насилие над уральцем «Альфа-банк» заплатил 350 тысяч штрафа

Posted 2 июня 2021, 14:20
Published 2 июня 2021, 14:20
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
Соответствующее решение приняло управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Прежде, чем совершать звонок, банк не получил согласие абонента.
В ходе непосредственного осуществления звонка согласие получено не было, так как слово «реклама» не озвучивалось, а было завуалировано под некое «предложение»,подчеркнули в ведомстве.
В ответ на претензии банк заявил, что согласие абонента получалось, так как уралец сказал фразу: «Ну, озвучьте, давайте». Однако ФАС все равно отклонила данный довод. На данный момент назначенный штраф банк выплатил, средства поступили в федеральный бюджет.
Напомним, 1 апреля стало известно, что Постановлением Свердловского УФАС России спам, отправленный на электронную почту, признан информационным насилием. За распространение сведений рекламного характера без согласия потребителей теперь назначен штраф.