Микрокредиты из Нижнего Тагила попали в «черный список» Центробанка

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты, отмечается на сайте Центробанка.