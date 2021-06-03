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Posted 3 июня 2021, 04:25

Published 3 июня 2021, 04:25

Modified 29 ноября, 17:39

Updated 29 ноября, 17:39

Трупы животных обнаружили за своими домами жители поселка под Екатеринбургом

3 июня 2021, 04:25
Трупы животных — собак, кошек и крупного рогатого скота в мешках — обнаружили за своими домами жители поселка Полеводство под Екатеринбургом.

О незаконном скотомогильнике сообщили Е1 жители коттеджного поселка Полеводство. По их словам, мешки с трупами животных появляются на поле за жилыми домами на протяжении нескольких дней.

Разлагающиеся тела привлекают множество насекомых, от них исходит ужасный запах, рассказала очевидица.

Этот скотомогильник появился недавно, кто его тут организовал, мы не знаем, отметила женщина.

О скотомогильнике сообщили в полицию. Комментариев по данному инциденту от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, в декабре 2020 года в Артемовском закрылся скандальный приют для собак, куда свозили отловленных собак с разных населенных пунктов Свердловской области.

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#Происшествия#Новости УрФО#Животные#Трупы#Поселок#Екатеринбург
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