За оплату еды фальшивыми деньгами супругам из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы

Posted 3 июня 2021, 13:29
Published 3 июня 2021, 13:29
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Три поддельные банковские купюры достоинством 5 тысяч рублей приобрел екатеринбуржец через один из сайтов объявлений в октябре 2020 года.
Сбывать фальшивки мужчина вместе с супругой решили, заказывая доставку еды. Они трижды расплатились пятитысячными купюрами, после чего скрылись с места преступления.
Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), передано в суд.
Обвиняемые екатеринбуржцы 1998 и 1999 годов рождения в полном объеме признали свою вину, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в селе Краснополье под Нижний Тагилом 35-летний мужчина пытался купить продукты на билет банка приколов. В полицию об этом заявил индивидуальный предприниматель.