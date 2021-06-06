Огонь перекинулся на деревья: тополиный пух разгорелся на площадке в Екатеринбурге

Posted 6 июня 2021, 12:32
Published 6 июня 2021, 12:32
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
По словам очевидцев, днем 6 июня огонь распространился по всей площадке, перекинувшись с горящего пуха и травы на деревья. На данный момент пожар был потушен, его общая площадь составила 100 квадратных метров, сообщает Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов с 29 мая по 10 июня 2021 года. Это связано с обилием пожаров в регионе.