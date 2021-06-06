Огонь перекинулся на деревья: тополиный пух разгорелся на площадке в Екатеринбурге

По словам очевидцев, днем 6 июня огонь распространился по всей площадке, перекинувшись с горящего пуха и травы на деревья. На данный момент пожар был потушен, его общая площадь составила 100 квадратных метров, сообщает Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.