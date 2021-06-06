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Posted 6 июня 2021, 12:32

Published 6 июня 2021, 12:32

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Огонь перекинулся на деревья: тополиный пух разгорелся на площадке в Екатеринбурге

6 июня 2021, 12:32
Огонь охватил площадку на улице Большакова в Екатеринбурге. Там загорелся тополиный пух.

По словам очевидцев, днем 6 июня огонь распространился по всей площадке, перекинувшись с горящего пуха и травы на деревья. На данный момент пожар был потушен, его общая площадь составила 100 квадратных метров, сообщает Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел полный запрет на посещение лесов с 29 мая по 10 июня 2021 года. Это связано с обилием пожаров в регионе.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Огонь#Пожары в Свердловской области#Екатеринбург
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