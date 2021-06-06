Пропавший тренер и сбитая велосипедистом девочка. Итоги дня в Свердловской области

Posted 6 июня 2021, 14:07
Published 6 июня 2021, 14:07
Modified 29 ноября, 17:49
Updated 29 ноября, 17:49
На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле водитель без прав сбил 38-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. На тагильчан наехал автомобиль Renault Logan. Как стало известно, за рулем находился 26-летний водитель, который не имел права управления транспортным средством и восемь раз привлекался за нарушение ПДД. В результате женщина получила переломам костей таза, а мужчина перелом позвоночника и скальпированную рану головы. Во время ДТП молодой человек был трезв.
Мама трехлетней девочки, которую велосипедист сбил на площади Славы в Нижнем Тагиле, раскрыла подробности происшествия. Анна заявила, что столкновение случилось на ее глазах, пока женщина помогала отремонтировать велосипед другому своему ребенку. 16-летний юноша не пытался скрыться, а, по словам Анны, всячески помогал пострадавшей и поехал вместе с семьей в травмпункт. Также женщина опровергла информацию о том, что у тагильчанина пытались отобрать велосипед. Теперь мама девочки не планирует обращаться с заявлением в полицию, поскольку уверена, что произошел несчастный случай.
На территории Свердловской области прогнозируются сильный ветер и чрезвычайная пожарная опасность. Данные синоптиков гласят, что 7 июня ожидается ветер с порывами до 18 метров секунду, дожди и грозы. До 9 июня сохраняется высокая пожарная опасность в лесах, а до 7 июня на Среднем Урале из-за смога объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
В Екатеринбурге 70-летний тренер по боксу Сергей Панов 3 июня ушел на пробежку в лесопарк на Юго-Западе и не вернулся домой. Супруга пенсионера рассказала, что родственники связались со всеми знакомыми, после чего подали заявление в полицию. Пожилой мужчина страдает провалами в памяти. Он уже терялся два месяца назад, но был найден в тот же день. Приметы: рост 176 и плотного телосложения. В день пропажи был одет в темно-синий костюм, бейсболку синего цвета, очки, черные кроссовки и голубую футболку с надписью Extreme.