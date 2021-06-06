Пропавший тренер и сбитая велосипедистом девочка. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге 70-летний тренер по боксу Сергей Панов 3 июня ушел на пробежку в лесопарк на Юго-Западе и не вернулся домой. Супруга пенсионера рассказала, что родственники связались со всеми знакомыми, после чего подали заявление в полицию. Пожилой мужчина страдает провалами в памяти. Он уже терялся два месяца назад, но был найден в тот же день. Приметы: рост 176 и плотного телосложения. В день пропажи был одет в темно-синий костюм, бейсболку синего цвета, очки, черные кроссовки и голубую футболку с надписью Extreme.