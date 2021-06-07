Детские травмы, взрослые проблемы и другие итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще один дошкольник пострадал на Смычке: он упал с балкона. Два брата играли на открытом балконе старого типа, старший не удержался и упал на землю. Его госпитализировали в Екатеринбург в тяжелом состоянии, в отношении семьи возбуждено уголовное дело. С начала года это уже четвертое выпадение детей из квартир, причем во всех случаях родители были дома.