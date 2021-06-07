Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме

Порывы нефтепроводов — это одна из тех вещей, которые являются чуть ли не самым неприятным. Наши северные реки переносят в последние годы 130-160 тысяч тонн нефти в год. Переносятся они через замыкающие створы, что значит, что на землю вырывается в разы и десятки раз больше,заявил специалист.