Один гнал, второй не пропустил: в причинах ДТП с байкером разберутся следователи

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием ​мотоцикла Honda случилось около 20.30 в воскресенье, 6 июня ​у дома № 38 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. В городском ГИБДД отметили, что с начала 2021 года это уже пятое ДТП с участием мотоциклистов.